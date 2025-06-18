В недрах Антарктиды зафиксировали мистические радиоимпульсы

Команда исследователей назвала находку «аномальной».

Детектор субатомных частиц ANITA («Антарктическая импульсная переходная антенна») обнаружил необычные радиоимпульсы, исходящие прямо из глубин Антарктиды.

Группа исследователей из Университета штата Пенсильвании проанализировала данные, полученные радиоантеннами на воздушных шарах, которые странствуют высоко над Антарктидой. Целью исследователей являлось обнаружение радиоволн от космических лучей, попадающих в атмосферу, чтобы больше узнать о далеких космических событиях – взрывах сверхновых или деятельности черных дыр. В этом им помогают крошечные космические частицы «нейтрино», которые взаимодействуют только посредством гравитации и слабого взаимодействия, возникающего при отражении ото льдов Антарктиды.

Пролетая над Южным полюсом на высоте 40 километров, радиоантенны на борту воздушных шаров пытаются зафиксировать радиоизлучение, которое происходит из-за взаимодействия нейтрино и льдов. Однако помимо ожидаемых результатов в период между 2016 и 2018 годами исследователи также засекли странные радиосигналы, которые исходили по линии ниже горизонта, то есть прямо из-подо льдов. По словам исследователей, это явление бросило вызов современному пониманию физики элементарных частиц.

Расчеты команды показали, что для обнаружения радиоимпульсов, им пришлось бы пройти через скалу длиной 6,000-7,000 километров – но с другой стороны, во время этого путешествия импульсы должны были поглотиться материей, а значит стать неуловимыми.

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«Это интересная проблема, потому что у нас до сих пор нет объяснения того, что это за аномалии, но мы знаем, что они, скорее всего, не представляют собой нейтрино», – пояснила доцент кафедры физики, астрономии и астрофизики в Университете штата Пенсильвания Стефани Виссел.

У исследователей есть несколько предположений об источнике необычных сигналов – хотя угол подобных радиоимпульсов намного острее, чем предсказывают существующие модели — но пока они не подтвердились. Пока что ученые смогли заключить только то, что «вблизи горизонта происходит какой-то интересный эффект распространения радиоволн», который остается для нас загадкой.