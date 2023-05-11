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Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!
Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!

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В некоторых продуктах есть алкоголь, но мы этого не подозреваем

Фото: Unsplash

Ученые говорят, что теоретически можно запьянеть даже объевшись бургеров.

Какую алкогольную еду вы знаете? Нам пришли на ум забродившие фрукты и конфеты с ликёром. Но на самом деле многих может шокировать, что в еде (которую мы по умолчанию считаем безалкогольной) часто прячется алкоголь. От хлеба и фруктового сока до йогурта и соевого соуса – некоторые продукты могут содержать даже больше алкоголя, чем некоторые слабоалкогольные сорта пива! 

Например, по данным реабилитационной клиники Abbeycare, всего один банан может содержать примерно 0,2% алкоголя, а в спелых бананах его может быть вдвое больше.

Согласно немецкому исследованию 2016 года, опубликованному в Journal of Analytical Toxicology, спелый и начинающий темнеть банан содержит до 0,4% алкоголя. Исследование также показало, что йогурт содержит 0,02% алкоголя, булочка для бургера – 1,28%, яблочный сок – 0,026%, апельсиновый сок – 0,073%, а соевый соус – 2%.

По словам диетолога Дуэйна Меллора, любые ферментированные продукты могут содержать следы алкоголя.

Как и пиво, хлеб содержит дрожжи, воду и зерновые, но не содержит хмеля. Дрожжи сбраживают углеводы и производят спирт, но большая часть этого спирта испаряется в процессе приготовления.

Однако в процессе ферментации бактерии или дрожжи расщепляют углеводы на сахара, которые дальше превращаются в кислоту или спирт. Именно так алкоголь попадает в продукты.

Например, банан начинает ферментироваться, когда находящиеся в воздухе дрожжи вступают в реакцию с сахаром, содержащимся во фрукте, что приводит к его брожению с образованием спирта и углекислого газа. Фруктовые соки склонны к брожению по той же причине. Когда сок находится в теплой среде, переносимые по воздуху дрожжи превращают сахара в соке в спирт.

В свою очередь, алкоголь в соевом соусе появляется при производственном процессе. Соевые бобы, пшеница, соль и вода смешиваются и ферментируются, в результате чего пшеничный крахмал распадается на сахара и превращается в спирт. Хотя большая часть этого спирта испаряется во время производства, продукт по-прежнему содержит от 1,5% до 2% алкоголя.

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