В Нидерландах нашли древние клады с деньгами дьявола

Необычные находки относятся к VII веку нашей эры.

Во время археологических изысканий в Нидерландах исследователи нашли три древних клада, содержащих так называемые деньги дьявола. Работы велись в деревне Хезинген, удаленной примерно на 130 километров от Амстердама. В тайниках были обнаружены золотые и серебряные монеты, разнообразные украшения и куски драгоценных металлов. Ученые извлекли более сотни артефактов, относящихся к VII веку нашей эры.

Руководитель экспедиции Ян-Виллем де Корт выдвинул гипотезу, что эти клады предназначались в качестве жертвоприношений языческим божествам. В той же местности были найдены ямы, где некогда располагались священные столбы, вокруг которых совершали обрядовые действа. Христианские миссионеры противостояли таким обычаям, называя подобные дары дьявольскими деньгами.

В крещальных обетах, произносимых обращенными в христианство, содержатся обещания отказаться от участия в таких ритуалах. Кроме того, Де Корт указал, что около 1300 лет назад этот район был заселен германскими племенами. Исследование почвы показало следы жертвоприношений животных, хотя конкретные имена почитаемых местными жителями богов все еще остаются неизвестными.

Примечательно, что место находки было впервые замечено в 2020 году искателями сокровищ, использующими металлодетекторы. Они незамедлительно уведомили власти, после чего на участок отправилась группа профессиональных археологов для продолжения исследований.

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Ранее сообщалось, что британский археолог-любитель и поклонник фильмов об Индиане Джонсе Джордж Риджуэй, нашел в окрестностях Ипсуича (один из старейших городов Англии) клад с 748 золотыми и серебряными монетами.