В Нидерландах разрыли промышленную зону и обнаружили древний «Стоунхендж»

Ему 4500 лет.

Археологи в Нидерландах раскопали 4500-летнее святилище: земляные насыпи ориентированы на Солнце в дни солнцестояния и равноденствия. И, как и Стоунхендж в Великобритании, святилище также использовалось для захоронений и ритуалов. Ученые сообщают, что здесь хоронили людей на протяжении почти 800 лет.

В самом большом из трех курганов покоятся останки мужчин, женщин и многих детей, умерших примерно между 2500 г. до н.э. и 1200 г. до н.э. Площадь всего участка составляет около 3,8 гектара. На месте раскопок было обнаружено более 80 человек, некоторые из них были именно похоронены, а другие кремированы.

Хотя в святилище нет каменных валунов, как в Стоунхендже, кажется, что самый большой курган служил календарем, который помогал людям отмечать движения Солнца. Например, драгоценные артефакты, такие как бронзовый наконечник копья, были закопаны там, где солнечные лучи падали на землю через отверстие в святилище.

«Отслеживание солнцестояний и равноденствий было важно, например, для религиозных праздников, а также для расчета времени посева и сбора урожая», – пишут ученые.

Команда исследователей также обнаружила ямы и остатки шестов и ведер. Вероятно, эти ямы содержали воду, что позволяет предположить, что они участвовали в ритуалах очищения.

Археологи обнаружили это место в промышленной зоне, известной как бизнес-парк «Медель», в конце 2016 года и в течение следующего года провели раскопки. За это время они обнаружили более миллиона находок из каменного, бронзового и железного веков, а также времен Римской империи и Средневековья. Потребовалось шесть лет, чтобы проанализировать и собрать воедино находки, в том числе артефакты из керамики, кости, суглинка (почвы и глины), камня, кремня и дерева.

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Место раскопок в Нидерландах Фото: Municipality of Tiel

«Редко археологам выпадает возможность раскопать так много земли вокруг курганов. Теперь понятно, насколько уникальны эта находка и это святилище», – пишут исследователи.

В древнейшей части могильника археологи, раскапывавшие женское захоронение, обнаружили стеклянную бусину из Месопотамии (современный Ирак). Эта бусина – самая старая из известных стеклянных бусин в Нидерландах – показывает, что люди в регионе 4000 лет назад контактировали с культурами, находящимися на расстоянии почти 5000 километров.

Хотя это место закрыто для посещения, археологи организовали две выставки, демонстрирующие артефакты из святилища. В Региональном музее Флипье до октября 2023 года будут выставлены находки из могил бронзового века, а в Национальном музее древностей в Лейдене представлены находки из групповой могилы, расположенной примерно в 200 метров от курганов.