В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта

Марьям Мирсаитова отправилась на рыбалку с отцом и стала юным палеонтологом.

Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщается на странице Нижегородского музея-заповедника «ВКонтакте».

Марьям Мирсаитова рыбачила с папой на Оке в районе Новинок. Там на берегу она нашла необычные предметы. Фотографии странных находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые отправились на место исследовать их.

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: остатки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить», – рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.

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Кости находились в отложениях, перемещенных с верхней части склона оползнем, и были вымыты рекой.

«Сейчас специалисты составляют описание находок, далее предстоит обработка полученного материала. Это еще одно доказательство существования мамонтовой фауны на территории Нижегородской области», – говорится в сообщении музея-заповедника.