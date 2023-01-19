В Норвегии нашли древнейший в истории рунический камень

Возраст находки – две тысячи лет.

Норвежские археологи обнаружили древнейший в мире рунический камень — он был создан две тысячи лет назад, на несколько столетий раньше всех прежних находок. Как рассказали в Музее истории культуры Осло, артефакт представляет собой «квадратный камень из коричневого песчаника размерами примерно 30 на 30 сантиметров». Его случайно нашли в ходе раскопок древнего могильника в районе озера Тюрифьорд к северо-западу от Осло, когда там шла подготовка к строительству железной дороги.

В могиле рядом с камнем находились кости и дерево — анализ изотопов углерода из них показал, что руны были нанесены между первым и 250 годом нашей эры. При переводе на латиницу руническая надпись образует загадочное слово idiberug — не исключено, что оно связано с именем человека, который был похоронен в могиле.

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Рунические камни традиционно устанавливали в местах захоронений викингов. Руны — это символы старейшего алфавита, который известен в Скандинавии. Ранее ученые предполагали, что первые подобные камни появились в Норвегии и Швеции в 300-400 годах. Но оказалось, что некоторые рунические знаки старше, чем считали ученые.

Ранее сообщалось, что в Норвегии археологи провели раскопки на месте памятника, обнаруженного еще в XX веке на отдаленном острове Трена. Там нашли довольно крупный завод, построенный еще две тысячи лет назад.