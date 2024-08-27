В Норвегии нашли необычные гробницы викингов

Постройки могли служить для временного размещения покойников.

Международная команда археологов из Норвегии и Великобритании сделала открытие в центральной части Норвегии. Они обнаружили необычные погребальные сооружения викингов, датируемые 500 и 950 годами нашей эры. Специалисты считают, что эти конструкции были предназначены для особых погребальных ритуалов.

Согласно данным ученых, найденные ими погребальные дома отличались от аналогичных построек в других частях Скандинавии тем, что не предполагали постоянное захоронение. Гробницы имели двери и следы частого посещения их живыми людьми, что подтверждается хорошо утоптанной почвой перед входами.

Каждое сооружение использовалось в течение почти 100–200 лет: это позволяет предположить, что, хотя погребальные практики, окружавшие их, могли измениться, погребальные дома оставались важным компонентом ритуалов.

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Несмотря на то, что в постройках не было найдено самих захоронений, другие находки, такие как фрагменты костей, наконечники стрел и гвозди, помогли пролить свет на предполагаемое использование этих объектов. Ученые считают, что погребальные дома служили для временного размещения тел, пока их готовили к кремации или иным формам погребения. Судя по обнаруженным артефактам, такое сооружение рассматривалось как жилье для покойного перед его отправкой в загробный мир.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Швеции амулет, изображающий молот Тора — древнего бога, популярного у викингов.