В Норвегии нашли византийскую монету с ликом Иисуса Христа

Металлоискатель наткнулся на редкую золотую монету, исследуя горы на юге Норвегии.

Металлоискатель обнаружил 1000-летнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа во время исследования гор в Вестре-Слидре, муниципалитете на юге Норвегии.

Этот тип мелкой монеты, известный как «гистаменон номизма», был впервые выпущен примерно в 960 году нашей эры. На одной стороне изображен Иисус, держащий Библию, а на другой – изображения Василия II и Константина VII, двух братьев, правивших Византийской империей.

На монете есть две надписи. Первая, сделанная на латыни, гласит: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая, на греческом, – «Василий и Константин, императоры римские».

Однако исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы. Ученые предположили, что она могла принадлежать Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. Прежде чем стать королем, Харальд III служил стражником византийского императора.

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На обратной стороне монеты изображены византийские императоры Василий II и Константин VII Фото: Martine Kaspersen

Вполне возможно, что монета в конечном итоге была использована в качестве приданого Харальду III для женитьбы на дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Также она могла использоваться при торговле.

Археологи планируют вернуться на горный участок в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.