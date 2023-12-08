В Норвегии нашли византийскую монету с ликом Иисуса Христа

Металлоискатель наткнулся на редкую золотую монету, исследуя горы на юге Норвегии.
Металлоискатель обнаружил 1000-летнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа во время исследования гор в Вестре-Слидре, муниципалитете на юге Норвегии.
Этот тип мелкой монеты, известный как «гистаменон номизма», был впервые выпущен примерно в 960 году нашей эры. На одной стороне изображен Иисус, держащий Библию, а на другой – изображения Василия II и Константина VII, двух братьев, правивших Византийской империей.
На монете есть две надписи. Первая, сделанная на латыни, гласит: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая, на греческом, – «Василий и Константин, императоры римские».
Однако исследователи не знают, как монета оказалась на склоне горы. Ученые предположили, что она могла принадлежать Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. Прежде чем стать королем, Харальд III служил стражником византийского императора.
Вполне возможно, что монета в конечном итоге была использована в качестве приданого Харальду III для женитьбы на дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Также она могла использоваться при торговле.
Археологи планируют вернуться на горный участок в 2024 году для проведения дальнейших раскопок.
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