В Норвегии обнаружили древнейший камень с рунами

Загадочные символы были нанесены на камень около 2,000 лет назад.
Уникальный рунический камень был обнаружен в Норвегии ещё в 2021 году. Учёные уже тогда предположили, что он является древнейшим в своём роде – мы писали об этом в другой заметке. Но теперь предположение подтвердилось: исследователи провели радиоуглеродный анализ. Он помог установить, что руны были нанесены на песчаник между 50 г. до н. э. и 275 г. н. э. – то есть больше двух тысяч лет назад. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Antiquity.
Мистический камень был найден на могильном поле недалеко от озера Тюрифьорд, к западу от Осло. Песчаник состоит из нескольких фрагментов, которые, предположительно, были распределены между разными захоронениями. Надписи на камне содержат в себе три первые руны рунического алфавита. Эксперты считают, что это – самая ранняя руническая надпись, известная науке.
Руны на песчанике передают символы ранней формы германского алфавитного письма, но не все из них удалось расшифровать. Более того, исследователи заключили, что надписи могли быть нанесены разными людьми в разные периоды времени.
Скорее всего, символы были вырезаны кончиком ножа или иглы. Эта находка даёт понимание о практиках рунического письма в Скандинавии железного века.