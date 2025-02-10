В Норвегии обнаружили древнейший камень с рунами

Загадочные символы были нанесены на камень около 2,000 лет назад.

Уникальный рунический камень был обнаружен в Норвегии ещё в 2021 году. Учёные уже тогда предположили, что он является древнейшим в своём роде – мы писали об этом в другой заметке. Но теперь предположение подтвердилось: исследователи провели радиоуглеродный анализ. Он помог установить, что руны были нанесены на песчаник между 50 г. до н. э. и 275 г. н. э. – то есть больше двух тысяч лет назад. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Antiquity.

Мистический камень был найден на могильном поле недалеко от озера Тюрифьорд, к западу от Осло. Песчаник состоит из нескольких фрагментов, которые, предположительно, были распределены между разными захоронениями. Надписи на камне содержат в себе три первые руны рунического алфавита. Эксперты считают, что это – самая ранняя руническая надпись, известная науке.

Фото: Marco Bianchi / Flickr

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Руны на песчанике передают символы ранней формы германского алфавитного письма, но не все из них удалось расшифровать. Более того, исследователи заключили, что надписи могли быть нанесены разными людьми в разные периоды времени.

Скорее всего, символы были вырезаны кончиком ножа или иглы. Эта находка даёт понимание о практиках рунического письма в Скандинавии железного века.