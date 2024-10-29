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В Норвегии раскрыли тайну «колодезного человека»

Фото: Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Останки «колодезного человека»

Загадочный скелет возрастом в 800 лет обнаружили еще в 1938 году.

Норвежским ученым удалось выяснить подробности про загадочного «колодезного человека», его 800-летний скелет обнаружили в колодце замка Сверресборг в 1938 году. Ученые выяснили, что у «колодезного человека» были голубые глаза и светлые волосы, а предки жили на юге Норвегии.

«Колодезный человек» упоминается в норвежском историческом эпосе — саге о Сверрире. В ней говорится о реальном короле Сверре Сигурдссоне, тело которого враги бросили в колодец, чтобы отравить главный источник воды замка Сверресборг.

Ранее сообщалось, что археологи из Норвежского института изучения культурного наследия выяснили, что огромный курган железного века скрывал погребальный корабль викингов.

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