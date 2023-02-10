В Новой Зеландии обнаружили окаменелость самого гигантского пингвина в истории

Он весил колоссальные 154 килограмма и наверняка был ростом под два метра или выше.

Ученые обнаружили окаменелые останки самого крупного из когда-либо найденных пингвинов. Судя по найденным костям, он весил 154 кг. Птица обитала на территории современной Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.

Окаменелости нового вида, получившего название Kumimanu fordycei, были найдены вместе с восемью другими образцами внутри пляжных валунов на Южном острове Новой Зеландии. Из этих окаменелостей пять принадлежали другому новому виду пингвинов Petradyptes stonehousei, одна относилась к уже известному виду этих гигантских птиц, Kumimanu biceae, и два пока не были идентифицированы. Возраст пород в формации составляет от 59,5 до 55,5 миллионов лет.

В исследовании, опубликованном в Journal of Paleontology, ученые оценили вес двух новых видов на основе размера и плотности их костей по сравнению с костями современных пингвинов. Команда обнаружила, что P. stonehousei весил около 50 кг, что немногим больше веса современных императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri), которые являются самыми крупными пингвинами из ныне живущих.

А вот K. fordeycei удивил ученых – он весил аж в три раза больше, 154 кг. Правда, без полного скелета палеонтологи пока не могут понять, какой у этого пингвина был рост, но его весовая категория определенно ставит его на первое место по размерам среди гигантских пингвинов, известных науке.

Ведущий автор исследования Даниэль Ксепка стоит рядом с силуэтом Kumimanu fordycei на предстоящей выставке в Музее Брюса в Коннектикуте Фото: Bruce Museum

«Согласно нашим анализам, K. Fordycei – самый крупный из известных в настоящее время пингвинов», – Даниэль Ксепка, палеонтолог и куратор Музея Брюса в Гринвиче, штат Коннектикут.

Ранее самым большим пингвином считался Palaeeudyptes klekowskii, который жил около 37 миллионов лет назад в Антарктиде. Он весил около 116 кг и имел рост около двух метров. Следующий по величине вид, K. biceae, весил около 121 кг и в высоту достигал около 1,8 метра.

Два новых вида, обнаруженных в Новой Зеландии, вероятно, были одними из первых древних пингвинов. Новое открытие может пролить свет на то, как эти птицы развивались с течением времени. По словам Ксепки, у нового вида были «относительно примитивные кости ласт». Они во многих отношениях напоминают птичьи крылья.

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Пингвины, вероятно, утратили способность летать, предпочитая нырять и плавать, около 60 миллионов лет назад, незадолго до появления нового вида. Поэтому у этих древних гигантов еще не появились сверхэффективные ласты, которые можно увидеть у появившихся позже древних пингвинов и их ныне живущих родственников.

По словам Ксепки, огромный размер K. fordycei показывает, что гигантизм появился в ранней линии пингвинов. Исследователи предполагают, что уникальные природные условия древней Новой Зеландии сыграли ключевую роль в появлении и выживании таких птиц.

«Новая Зеландия всегда была и остается прекрасным местом для пингвинов. В открытом море есть хорошие кормовые угодья для морских птиц, и до прибытия людей в Новой Зеландии не было наземных млекопитающих, кроме летучих мышей, что делает места гнездования более безопасными», – говорит Ксепка.

По данным Australian Geographic, гигантские пингвины, такие как K. fordcyei, исчезли около 27 миллионов лет назад. Что вызвало их исчезновение, до сих пор неясно, но вполне вероятно, что огромные птицы в конечном итоге уступили место морским млекопитающим такого же размера.