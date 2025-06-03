В окаменелых тканях динозавров нашли следы онкологии

Древних рептилий назвали идеальной моделью для изучения устойчивости к раку.

Группа ученых из британских университетов Англии Раскина и Имперского колледжа пришла к заключению, что изучение мягких тканей динозавров открывает перспективы для существенного прогресса в лечении онкологических заболеваний.

Проведенный ими анализ окаменелостей утконосого динозавра Telmatosaurus transsylvanicus возрастом порядка 66–70 миллионов лет показал наличие следов клеток, аналогичных современным человеческим эритроцитам. Обнаружение этих структур стало возможным благодаря применению технологии сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), подтвердившей превосходную степень сохранности мягких тканей, которую ранее недооценивали.

Эксперты считают, что найденные древние протеины могут содержать ценнейшую информацию о природе различных болезней, включая рак. Ранее у данного вида динозавров уже отмечались признаки наличия онкопатологий, что свидетельствует о глубокой исторической связи возникновения этих недугов и эволюционного процесса.

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«Динозавры, как крупные и долгоживущие организмы, — идеальная модель для изучения устойчивости к раку», — отметил старший автор исследования, профессор Джастин Стеббинг.

Итоги проведенной работы подтверждают, насколько важно сохранять не только твердые части ископаемых тел, но и любые фрагменты мягких тканей, так как именно они способны раскрыть важные сведения о происхождении тяжелых заболеваний и обеспечить фундамент для разработки новейших медицинских технологий.

Ранее ученые выяснили, что динозавров могли убить резкое похолодание и облака силикатной пыли.