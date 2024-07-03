В основе древнейшего в мире компьютера лежал лунный календарь греков

Ранее считалось, что Антикитерский механизм, самый древний прототип аналоговой вычислительной машины, следовал солнечному календарю древних египтян.

Мистический Антикитерский механизм не перестаёт удивлять исследователей более чем столетие спустя после его находки в греческих водах вблизи берегов острова Андикитира.

Когда-то небольшое устройство, датируемое вторым веком до нашей эры, представляло собой последовательность связанных между собой циферблатов, колец и бронзовых шестерёнок в деревянном корпусе. Механизм имел множество функций: он служил нашим предкам календарём, использовался для отслеживания движения объектов Солнечной системы, описывал зодиакальный цикл и фазы луны, предсказывал астрономические события, такие как солнечные и лунные затмения, а также их характер и силу. Часто это устройство называют древнейшим аналогом современного компьютера, а в массовой культуре вы могли наблюдать отсылки к знаменитому артефакту в сиквеле «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

Антикитерский механизм как календарь событий

В поле зрения исследователей недавно попала одна из кольцеобразных частей механизма, которая выполняла роль календаря. В 2020 году благодаря рентгеновским снимкам под кольцом были обнаружены небольшие регулярные отверстия, которые предположительно принимались за дни. Но поскольку эти фрагменты сохранилось лишь частично, учёные не могли рассчитать точное количество отверстий в устройстве, а значит на какую именно календарную систему полагались наши предки. Было принято считать, что механизм скорее всего основывался на более точном египетском календаре с его 365-годичным циклом.

Предполагаемая реконструкция Антикитерского механизма историком Дереком Джон де Солла Прайсом Фото: Tilemahos Efthimiadis / Flickr

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Некоторые исследования, однако предположили, что механизм брал за основу не солнечный календарь, а лунный, где всего лишь 354 дня.

В новой работе, опубликованной в журнале Horological Journal, учёные из Университета Глазго применили два разных статистических метода, чтобы подтвердить эту гипотезу. Так профессор Грэм Воан с факультета физики и астрономии попробовал раскусить загадку механизма при помощи Байесовского анализа вероятности и рассчитать предполагаемое количество отверстий, зная положение сохранившихся и расположение других фрагментов кольца. Воан пришёл к выводу, что отверстий было 354 или 355.

А его коллеги из Института гравитационных исследований при университете захотели решить ту же задачу, только используя метод изучения сигналов, доносящихся из глубин космоса в случае столкновения чёрных дыр или других крупных астрономических событий. Оба этих подхода привели исследователей к одинаковому выводу: календарное кольцо, скорее всего, содержало 354 или 355 отверстий в окружности радиусом примерно 77 миллиметров. Это соответствует лунному календарю, который использовали в Греции в то время.

«Предыдущие исследования предполагали, что календарное кольцо, вероятно, следовало за лунным календарём, но двойной метод, который мы применили в этой работе, значительно увеличивают вероятность того, что это так», - подтвердил соавтор исследования Доктор Джозеф Бейли.

Учёные также не могли сдержать своего восхищения работой греческих мастеров того времени (предполагается, что устройство было изготовлено на Родосе или Сиракузах).

«Это позволило мне по-новому оценить Антикитерский механизм, а также труд и заботу, которые вложили греческие мастера в его изготовление», - добавил Бейли. «Точность расположения отверстий потребовала бы высокоточных методов измерения и невероятно твердой руки, чтобы их пробить».

Для всех любопытствующих - остатки оригинального Антикитерского механизма можно увидеть в Национальном археологическом музее Афин.