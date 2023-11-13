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В Пентагоне допустили внеземное происхождение НЛО

Фото: Unsplash

Отсутствие инопланетной жизни в ведомстве признали неправдоподобным.

У неопознанных летательных объектов (НЛО) может быть внеземная природа — такое мнение высказал директор Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост. Вопрос о существовании инопланетян он назвал отличным и отметил, что лучшего всего было бы доказать их реальность.

В противном случае, отметил Киркпатрик, НЛО придется объяснять происками «других людей на нашем заднем дворе». Специалист также назвал «статистически неправдоподобным» отсутствие инопланетной жизни с точки зрения науки. Впрочем, версия о «прилетевшей на Землю разумной жизни, потерпевшей крушение в США» также выглядит маловероятной, добавил он.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о создании исследовательской группы, занимающейся НЛО.

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