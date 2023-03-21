авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Мартовский фототурнир: Голосование началось!

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Мартовский фототурнир: Голосование началось!
Мартовский фототурнир: Голосование началось!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Персидском заливе нашли древнейший жемчужный город

Фото: Unsplash

Его руины датированы концом VI века.

Археологи нашли на острове Синия (эмир Умм-эль-Кувейн, Персидский залив) древнейший город, в котором занимались добычей жемчуга. Остров находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая. В ходе раскопок ученые обнаружили городские руины, датированные концом VI века. Ранее на острове Синия уже находили древний христианский монастырь возрастом 1400 лет.

Что касается «жемчужного» города, то он расположен к югу от монастыря, а его территория занимает около 12 гектар. По оценкам экспертов, этот город был основан еще до того, как на Аравийском полуострове появился ислам — по всей видимости, горожане были христианами. Исследователи нашли множество домов из пляжного камня и известкового раствора.

При этом в городе было место и для тесных кварталов, и для просторных зданий со внутренними дворами: это указывает на социальное расслоение. По ряду признаков археологи сделали вывод, что в городе люди жили круглый год. В руинах домов на острове Синия также были найдены жемчужины и грузы, которые ныряльщики, задерживающие дыхание, использовали, чтобы быстро спуститься на морское дно.

Ранее сообщалось, что археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023