В Персидском заливе нашли древнейший жемчужный город

Его руины датированы концом VI века.

Археологи нашли на острове Синия (эмир Умм-эль-Кувейн, Персидский залив) древнейший город, в котором занимались добычей жемчуга. Остров находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая. В ходе раскопок ученые обнаружили городские руины, датированные концом VI века. Ранее на острове Синия уже находили древний христианский монастырь возрастом 1400 лет.

Что касается «жемчужного» города, то он расположен к югу от монастыря, а его территория занимает около 12 гектар. По оценкам экспертов, этот город был основан еще до того, как на Аравийском полуострове появился ислам — по всей видимости, горожане были христианами. Исследователи нашли множество домов из пляжного камня и известкового раствора.

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При этом в городе было место и для тесных кварталов, и для просторных зданий со внутренними дворами: это указывает на социальное расслоение. По ряду признаков археологи сделали вывод, что в городе люди жили круглый год. В руинах домов на острове Синия также были найдены жемчужины и грузы, которые ныряльщики, задерживающие дыхание, использовали, чтобы быстро спуститься на морское дно.

Ранее сообщалось, что археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет.