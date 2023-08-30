В Перу нашли 3000-летнюю гробницу с останками жреца

Это первое подобное открытие в стране.

Группа японских и перуанских археологов обнаружила на севере Перу останки внутри гробницы, принадлежащей древнему жрецу. Останки были захоронены на глубине около метра и датируются примерно 1200 годом до нашей эры. Круглая гробница имеет ширину три метра и глубину один метр. Археологический объект расположен в регионе Кахамарка, в 900 километрах к северу от Лимы.

Тело жреца было ориентировано с юга на север, ноги частично согнуты. На западной стороне гробницы также были найдены небольшие сферические керамические чаши, резная костяная лопатка и другие подношения.

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Другие артефакты включают две печати: одну с изображением ягуара, а другую с антропоморфным лицом. Для покрытия тела и подношений было использовано не менее шести слоев золы и земли. Первые археологические образцы были найдены на этом месте почти столетие назад, но лишь недавние открытия включали гробницы культурной элиты и священников.

Ученые говорят, что это открытие имеет большое значение, поскольку этот человек является одним из первых священников, получивших контроль над храмами в северных Андах. Это подтвердил Юдзи Секи, японский археолог, работающий на этом месте уже 18 лет. В исследовании также принимают участие другие археологи из Национального музея этнологии Японии и Перуанского национального университета Сан-Маркос.