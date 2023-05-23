В Перу нашли древний храм с загадочным крестом

Его возраст может достигать 3000 лет.

Исследуя перуанскую столицу Лиму и ее окрестности, группа археологов обнаружила остатки U-образного каменного храма, возраст которого составляет от 2000 до 3000 лет. Это связывает его с эпохой становления Анд (1500-500 гг. до н.э.), когда культура храмового строительства процветала в центре Перу.

Храм был погребен под тоннами тяжелых валунов. Это скрыло его от прохожих, но не от опытных глаз перуанских археологов, которым удалось найти и раскопать древнее место поклонения в долине реки Чанкай. Храм расположен на месте археологических раскопок Мирафлорес и на протяжении многих веков считался важным местом для духовных искателей.

Древние перуанские храмы этого типа всегда включали в себя центральную структуру – пирамиду, окруженную двумя длинными прямоугольными зданиями. Это придавало храмам характерную U-образную форму. Этот храм был бы одним из многих, построенных в период формирования Анд вдоль центрального побережья Перу, что свидетельствует о глубоком интересе к церемониям и религии, которые помогли сохранить культурное единство в регионе.

Когда храм был заброшен, его намеренно засыпали тяжелыми камнями. Зачем это сделали, археологи пока не понимают. Похоже, что позже это место превратили в могильник люди Чанкайской культуры (1000-1470 гг. н.э.). Они использовали часть камня, найденного там, для строительства гробниц.

Обнаружение самого храма уже само по себе захватывающее событие. Но находка внутри древнего здания придает этому открытию дополнительную значимость. Исследователи обнаружили там ступенчатый древний крест, известный как чакана: он был вырезан на задней стене пирамиды.

На андском языке кечуа чакана означает «мост» или «переход», что, по-видимому, связано с древними перуанскими верованиями о загробном мире и процессе, с помощью которого кто-то может совершить путешествие туда, чтобы воссоединиться со своими предками после смерти.

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«Эта чакана, или южный крест является старейшим полным изображением, которое было найдено в Андах. Это свидетельствует о давней культурной и религиозной традиции, связанной с этим символом, которая непрерывно развивалась начиная с 4000 лет назад и вплоть до периода инков», – Питер ван Дален.

Чакана широко распространена в древней Южной Америке: такой крест украшает керамику и текстиль, связанные с несколькими древними перуанскими культурами (в том числе с теми, которые существовали задолго до того, как был построен храм в Мирафлоресе). Как отмечает Ван Дален, чакана также занимала видное место в иконографии могущественной Империи инков.

«Мы также определили ряд религиозных культовых действий, которые происходили внутри этой пирамидальной структуры», – добавил ученый. Судя по всему, ритуальные церемонии действительно проводились в древнем храме, а резная чакана неизменно сопровождала их на заднем плане.