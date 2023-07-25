В Перу нашли древний танцпол инков с эффектом раскатов грома

Его построили в начале прошлого тысячелетия и использовали для религиозных ритуалов.

Археолог Кевин Лейн из Университета Буэнос-Айреса обнаружил «звучащий» танцпол под открытым небом, предназначенный для имитации барабанного звука во время религиозных ритуалов. Построенная где-то между 1000 и 1400 годами нашей эры, площадка под названием Вьехо Сангаяико лежит в 200 километрах к юго-востоку от перуанской столицы Лимы. Она широко использовалась во время правления инков между 1400 и 1532 годами и, возможно, даже в первые годы испанского завоевания.

«Мы знаем, что в доиспанских андских ритуалах танец был большой частью процесса. Я считаю, что эта специально построенная платформа была построена для усиления естественных звуков, связанных с танцем. Ассоциация этого места с почитанием андского божества молнии и грома предполагает, что танцы в этом месте могли быть частично нацелены на это сверхъестественное существо», – Кевин Лейн.

Танцпол был расположен лицом к близлежащей горе Уинчокрус на одной из двух площадок под открытым небом.

«Я считаю, что эти открытые платформы использовались в доиспанский период как сцена, на которой поклонялись близлежащим горным богам, в данном случае богам Уинчокруса», – отметил Лейн.

Звук был неотъемлемым элементом андских ритуалов и церемоний. Считалось, что он имеет мощную связь с духовным царством. Акустическая археология – подраздел археологии – фокусируется на изучении использования звука в древних культурах и на том, как звук использовался в архитектурных пространствах, чтобы вызывать определенные эмоции или передавать сообщения.

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Опираясь на андскую систему верований, в которой божества молнии ассоциировались с дождем и громом, ученые предполагают, что танцпол Вьехо Сангаяико был задуман как средство имитации внушающего благоговение звука грома. Лейн предполагает, что древние жители, вероятно, участвовали в ритмичных представлениях, сопровождаемых резонансными ударами барабанов и навязчивыми мелодиями андских духовых инструментов.

Первая встреча археологической группы с шумовым танцполом была эффектной. Когда они ступили на платформу, в воздухе разнеслось глухое загадочное эхо. И учёные не думали, что это совпадение. Они приступили к раскопкам, по крупицам раскрывая хитроумную конструкцию, лежавшую у них под ногами.

Для улучшения перкуссионного звука использовался разнообразный набор материалов, а уникальная конструкция платформы состояла из четырех слоев тщательно подготовленных наполнителей. Эти слои состояли из смеси экскрементов лам и чистой илистой глины для создания желаемого ударного эффекта. Тщательно расположенные щели в слоях навоза способствовали созданию глубокого басового звука, который окутывал танцпол диаметром примерно 10 метров.

«Мы считаем, что платформа могла вместить до 26 человек, танцующих в унисон, издавая громкий стук. Возможно, пыль, поднятая танцами, была визуальной особенностью, которая усиливала эффект представления», – Кевин Лейн.

Ученый считает, что танцпол Вьехо Сангаяико – явно не изолированное явление, а скорее свидетельство более широкой культурной практики.

«Шумовая танцевальная платформа – это фантастическая находка, которая показывает, что, помимо инструментов, человеческое тело и ландшафт могут быть использованы в музыкальном плане. Это также оживляет прошлые звуки, особенно учитывая, что прошлое в основном безмолвно и потеряно для нас», – заключает Лейн.