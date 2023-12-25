В Перу нашли новые геоглифы в виде кошек

Они относятся к периоду от 300 года до нашей эры до 100 года нашей эры.

В Перу команда археологов из Национального университета Сан-Луиса Гонзаги нашла в окрестностях города Ика 29 новых геоглифов, которые ранее не были известны науке. Длина рисунков в Эль-Инхенио достигает 17 метров при высоте до 12 метров, а те, которые были найдены в Чангуйо, достигали длины 37 метров и высоты 13 метров. Часть изображений является рисунками кошек, другая — антропоморфными фигурами.

Геоглифы — это геометрические или фигурные узоры, нанесенные на землю: размеры этих изображений обычно превышают четыре метра. Они плохо видны с земли, но их можно рассмотреть с воздуха.

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Предварительно датировка изображений охватывает период от 300 года до нашей эры до 100 года нашей эры. Ученые предполагают, что они относятся к позднему периоду культуры паракас и раннему периоду культуры наска.

Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На равнине, протянувшейся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, расположено около 30 громадных рисунков (птицы, обезьяна, паук, цветы и др.), а также примерно 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. Археологи давно поняли, что линии Наски были созданы доколумбовой цивилизацией, но зачем – четкого ответа на этот вопрос долгое время не было. Тем не менее, существует несколько гипотез, объясняющих их создание:

Некоторые считают, что макрокомплекс плато Наска был ориентирован на решение разнообразных астрономических или, возможно, астрологических задач. Согласно этой гипотезе, рисунки в форме животных могли символизировать различные созвездия.

Другие утверждают, что линии Наски служили сложной системой оросительных каналов. Эта сложная система должна была орошать бесплодную теперь пустыню, контролируя поток воды в регионе с меняющимся уровнем влажности.

Большую популярность приобрела версия уфологов, суть которой в том, что древние люди контактировали с высаживавшимися на Земле инопланетянами, а после их отбытия с планеты начали делать рисунки, которые хорошо видны с неба, чтобы снова призвать «небесных богов».

В 1994 году геоглифы Наски были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на плато Наска еще 168 неизвестных ранее геоглифов — огромных рисунков, примерно 50 из которых изображают человекоподобные фигуры. А о самом известном кошачьем геоглифе мы уже писали раньше: