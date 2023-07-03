По-началу, было не ясно от кого она защищала.

Стена протянулась почти на десять километров.

В окрестностях города Трухильо (север Перу) специалисты из археологического проекта Уанчако нашли загадочную стену возрастом в тысячу лет. От стены сегодня остался лишь след, тянущийся на десять километров и пересекающий два высохших русла древних рек. Стене уже дали официальное название — Muralla La Cumbre: предположительно, ее возвели представители древнего коренного народа чиму. Но зачем вообще была нужна каменная стена высотой в 7-10 метров?

Первоначально предполагалось, что с помощью стены чиму защищались от своих противников инков. Однако позже эту гипотезу опровергли. Анализ почвы вблизи стены и вовсе привел к неожиданным результатам. В почве с восточной стороны стены нашли отложения — следы паводков и наводнений. Исследователи считают, что Muralla La Cumbre защищала чиму совсем не от инков, а от воды Эль-Ниньо.

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Эль-Ниньо — природный феномен, колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Предугадать этот природный феномен практически невозможно, вероятность его возникновения всегда разная, а между циклами Эль-Ниньо обычно проходит 20-30 лет. При этом это явление оказывает мощное влияние на климат и погоду Земли, принося в одни уголки планеты засухи, а в другие — наводнения. Эль-Ниньо также называют одной из причин глобального потепления на Земле.

Судя по всему, именно Эль-Ниньо приносил наводнения в Перу — и древний народ чиму каким-то образом сумел понять, что удаленные друг от друга во времени наводнения связаны между собой. Как это произошло, еще предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось, что в Перу нашли древний храм с загадочным крестом.