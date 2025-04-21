В Перу обнаружена круговая гробница с останками загадочного народа

Судя по шрамам на останках, обитатели захоронения скончались во время сражения.

В Перу обнаружили два десятка человеческих останков доинского периода в круглой гробнице, расположенной на южном побережье страны. Анализ шрамов и отметин на скелетах показал, что захоронение стало результатом военного конфликта, вследствие которого победивший народ был похоронен с почестями.

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Гробница располагается на археологическом участке Эль-Курака в долине реки Атико. Эту местность с 1000 по 1450 год до нашей эры населял народ аруни (или чукибамба). Любопытно, но об аруни известно очень мало, хотя этот народ оставил после себя на стенах пещер множество петроглифов.

Раскопки в Эль-Курака позволили археологам обнаружить коллективное захоронение 24 мужчин, женщин и детей, включавшее в себя также костяные и каменные орудия, текстиль и фрагменты керамики.

Анализ останков, завернутых в ткани, показал, что они скончались в результате боевых ранений. Богатый погребальный инвентарь, обнаруженный в гробнице, позволил исследователям предположить, что останки принадлежали стороне, которая всё-таки выиграла битву, с почестями придав земле павших жертв конфликта. Далее исследователи проведут детальный 3D анализ найденных черепов, чтобы побольше узнать о доинской культуре, населявшей эту местность.