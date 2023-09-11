В пещерах Испании нашли скрытую наскальную живопись эпохи палеолита

Ученым помогла в этом стереоскопическая фотография.

Ученые нашли скрытую наскальную живопись эпохи палеолита в испанской пещере Ла Пасьега благодаря инновационному методу стереоскопической фотографии, который был дополнен программой просмотра VR.

Технологии 3D-записи и просмотра помогли исследователям обнаружить ранее неизвестные изображения животных в пещере Ла Пасьега — в частности, древние художники изобразили лошадь и зубра.

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«Фактически, мы создали новый метод трехмерной передачи искусства Древнего мира, который помог нам найти новые, ранее не известные изображения», — отметил археолог Ракель Асиаин, археолог и фотограф из университета Комплутенсе (Мадрид).

Он отметил, что высокое фотографическое качество стереоскопических изображений позволяет исследователям увидеть искусство в «настоящем» 3D, а не смоделированном с помощью 3D-сканеров.

Ранее сообщалось, что специалисты Университетского колледжа Лондона и Даремского университета (Великобритания) изучили пещерную живопись древних людей, относящуюся к эпохе позднего палеолита (37-42 тысячи лет назад). Как оказалось, эти изображения являются протописьменностью и представляют собой первый в истории пример использования лунного календаря.