авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Таиланде нашли неизвестную рептилию с зубами-клинками

Фото: Vertebrate Zoology

Пещерный олигодон (Oligodon speleoserpens)

Это новый вид пещерных змей с клыками-клинками.

Исследователи нашли в Таиланде новый вид пещерных змей с клыками в виде клинков. Двое специалистов по пресмыкающимся заметили неизвестную науке змею на скале во время экспедиции в таиландских горах. Чтобы добраться до змеи, один из них, Гарри Уорд-Смит, поднялся на 15-метровую высоту без страховки.

«Это было невероятно рискованно, но у меня не было другого выбора», — объяснил Уорд-Смит.

Ему удалось изловить три экземпляра. Биологи-эволюционисты из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова и Мичиганского университета (США) помогли классифицировать обнаруженную рептилию. Ее назвали пещерным олигодоном (Oligodon speleoserpens).

Тело пещерного олигодона светло-коричневого цвета, голова отличается более светлым оттенком. На верхней челюсти змеи восемь зубов, которые похожи по форме на клинки. Змея выделяется ребристой чешуей на брюхе: это помогает ей ползать по вертикальным скалам.

Герпетолог Руперт Грэссби-Льюис, также принимавший участие в экспедиции, рассказал, что пещерные олигодоны живут внутри и около пещер на крутых известняковых обрывах. Этот вид питается только яйцами других рептилий — например, гекконов.

Ранее биологи из МГУ совместно с коллегами из Таиланда и Вьетнама обнаружили и описали новый вид куфий — ядовитых змей, которые приходятся родственниками обычным гадюкам.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024