В Таиланде нашли неизвестную рептилию с зубами-клинками

Это новый вид пещерных змей с клыками-клинками.
Исследователи нашли в Таиланде новый вид пещерных змей с клыками в виде клинков. Двое специалистов по пресмыкающимся заметили неизвестную науке змею на скале во время экспедиции в таиландских горах. Чтобы добраться до змеи, один из них, Гарри Уорд-Смит, поднялся на 15-метровую высоту без страховки.
«Это было невероятно рискованно, но у меня не было другого выбора», — объяснил Уорд-Смит.
Ему удалось изловить три экземпляра. Биологи-эволюционисты из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова и Мичиганского университета (США) помогли классифицировать обнаруженную рептилию. Ее назвали пещерным олигодоном (Oligodon speleoserpens).
Тело пещерного олигодона светло-коричневого цвета, голова отличается более светлым оттенком. На верхней челюсти змеи восемь зубов, которые похожи по форме на клинки. Змея выделяется ребристой чешуей на брюхе: это помогает ей ползать по вертикальным скалам.
Герпетолог Руперт Грэссби-Льюис, также принимавший участие в экспедиции, рассказал, что пещерные олигодоны живут внутри и около пещер на крутых известняковых обрывах. Этот вид питается только яйцами других рептилий — например, гекконов.
Ранее биологи из МГУ совместно с коллегами из Таиланда и Вьетнама обнаружили и описали новый вид куфий — ядовитых змей, которые приходятся родственниками обычным гадюкам.
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