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В Петергофе расшифровали ноты из кабинета Петра I

Фото: Wikipedia Commons

Большой каскад и Большой дворец в Петергофе

Они были вырезаны на панно. Как выяснили эксперты, ноты относятся к XVIII веку.

В Петергофе специалисты расшифровали ноты XVIII века, которые были вырезаны на панно в Дубовом кабинете Петра I. Эксперты перевели их на современный язык нотации. Оказалось, что мелодии принадлежат Жану-Батисту Люлли, придворному композитору Людовика XIV.

В исследовании также принимала участие преподаватель кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Чупахина. После расшифровки нот в тех самых стенах, где их запечатлели столетия назад, состоялся концерт — композицию воспроизвели музыканты.

Ранее сообщалось, что у слушателей классической музыки могут синхронизироваться сердцебиение, потоотделение, частота дыхания и движения. К такому выводу пришла команда ученых из Германии и Швейцарии, наблюдавшая за физиологическими реакциями посетителей концертов.

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