В Польше обнаружили следы сыроварни эпохи позднего неолита

Люди начали обрабатывать молочные продукты более 4000 лет назад.

Новое исследование обнаружило доказательства производства сыра с использованием молока нескольких животных эпохи позднего неолита на территории современной Польши.

Исследование показывает, что древние фермеры уменьшали содержание лактозы в молоке, превращая его в сыр или другие молочные продукты, и использовали молочные продукты от различных животных, таких как коровы, овцы или козы.

Непереносимость лактозы была распространенным заболеванием почти у всех жителей Европы в эпоху неолита и до позднего бронзового века, когда генетическая мутация получила широкое распространение, позволив взрослым вырабатывать фермент, расщепляющий лактозу в организме.

Исследователи изучили практику обработки молочных продуктов в позднем неолите, выявив остатки с высоким содержанием творога в керамике, указывающие на производство сыра, и обнаружили, что древние люди использовали несколько видов молочных продуктов.

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«Эти результаты вносят значительный вклад в наше понимание использования молочных продуктов некоторыми из первых фермеров Центральной Европы. В то время как предыдущие исследования показали, что молочные продукты были широко доступны в некоторых европейских регионах в этот период, здесь впервые у нас есть четкие доказательства диверсифицированного молочного стада, включая крупный рогатый скот, овец и коз, из анализа керамики», – Гарри Робсон, исследователь из отдела археологии Йоркского университета.

Ученые использовали многоцепочечный подход к липидному анализу для исследования керамики и отложений на ее поверхности с участка Шявчинек в центральной Польше. Новая разработка свидетельствует о том, что сыроделие (и другие виды обработки молочных продуктов, обогащенных творогом) могут быть непосредственно обнаружены путем тщательного изучения доли белков в твороге путем сравнения протеомных данных.

Несмотря на широко распространенную непереносимость лактозы в этот период, ученые обнаружили свидетельства употребления молочных продуктов в эпоху неолита, например, кости животных с характерными для молочных стад образцами гибели, молочные липиды в керамических сосудах и молочные белки в древнем зубном камне или зубном налете.

«Протеомические результаты показали, что древние остатки очень напоминали остатки современного сыроделия и сам сыр, а не цельное молоко. Доказательства того, что несколько видов животных использовались для производства сыра, были подтверждены присутствием на этом участке коровьих, овечьих или козьих костей», – говорит ведущий автор исследования Миранда Эванс.