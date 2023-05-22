В Помпеях обнаружили еще два скелета жертв извержения Везувия

Исследователи узнали о судьбе двух мужчин, погибших во время извержения вулкана.

Археологи обнаружили два скелета, погребенных под обрушившейся стеной в Помпеях. Они считают, что их смерть наступила в результате землетрясения, которое совпало с катастрофическим извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Скелеты были найдены во время раскопок в Доме целомудренных влюбленных – особняке, который находился в когда-то процветающем древнеримском городе. Романтичное название здание получило после того, как там нашли нескромные настенные фрески, изображающие любовников на пиру. Археологи до сих пор продолжают открывать новые участки дома.

Исследователи считают, что найденные останки принадлежат двум мужчинам. На момент смерти они были не моложе 55 лет и, вероятно, укрылись в подсобном помещении дома во время извержения вулкана незадолго до землетрясения.

Когда ученые извлекли череп и шейные позвонки одного из скелетов, они обнаружили кусочки ткани с шестью монетами. В том числе там были два серебряных динария римской эпохи, один из которых датируется вторым веком до нашей эры, а другой отчеканен во время правления римского императора Веспасиана (правил с 69 по 79 г. н.э.).

«Современные методы раскопок помогают пролить свет на катастрофу, которая обрушилась на Помпеи и привела к полному разрушению города, к гибели многих его жителей», – Габриэль Зухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Исследователи также обнаружили в комнате несколько других артефактов, в том числе амфору и различные сосуды, миски и кувшины. В соседней кухне была найдена фреска с изображением божеств-хранителей этого дома (пенатов).

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Скелет, погребенный под развалинами в Помпеях Фото: Pompeii Archaeological Park

Но самым красноречивым свидетельством гибели этих людей была разрушенная западная стена здания, которая демонстрирует мощную силу землетрясений, происходивших одновременно с извержением: вся верхняя часть строения упала в комнату, раздавив находившихся там людей.

В результате землетрясения и извержения Везувия в Помпеях и соседнем Геркулануме погибли около двух тысяч человек. Исследователи считают, что примерно 20 тысячам людей удалось эвакуироваться на южное побережье Италии в общины Кумы, Неаполя, Остии и Путеоли.