В Помпеях обнаружили «запрещенные» фрески женской инициации

Огромные росписи изображают молодых последовательниц бога вина и разгула Диониса.

В Помпеях обнаружили огромную и очень редкую фреску, изображающую интимный момент посвящения в культ мистерий Диониса – бога виноделия и ритуального безумия.

Ярко-красная роспись растянулась по всем трем стенам банкетного зала: на ней можно заметить играющих на флейтах сатиров и менад, изображенных в виде охотниц, несущих на своих плечах убитых коз. Менады или вакханки, были последовательницами Диониса и в древнегреческой мифологии отображали неукротимую сторону женской натуры, полной свободолюбия и страсти, подрывающей ограничения мужского контроля и запретов.

Прямо в центре фрески можно увидеть молодую женщину в сопровождении козлоногого сатира – так древние служители культа из Помпеи запечатлели момент посвящения последовательницы Диониса в менады.

История древнего культа восходит как минимум к пятому веку до нашей эры, но его практики и обряды посвящения покрыты тайной. Принято считать, что участники культа налегали на вино и запрещенные ныне вещества, чтобы довести себя до состояния, подобного трансу. Судя по фреске, для римских участников культа, как и для греческих, важной составляющей мистерии оставалась охота, символизирующая связь между Дионисом и дикими животными.

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Важно отметить, что в 186 году до н. э. праздники, посвященные Дионису, были запрещены в Италии в рамках подавления тайных ритуалов. Археологи датировали обнаруженные росписи серединой первого века до н. э., что говорит о том, что запрет в Помпеях игнорировался, а фреска в своём роде являлась запрещённой.

Настенная роспись была обнаружена в недавно раскопанном доме Доме Тиаза – название здание получило в честь участников вакханалий Диониса, сейчас оно открыто для посещений, несмотря на непрекращающиеся археологические раскопки в древнем городе.

Последний и единственный подобный пример гигантской фрески, изображающей обряды Диониса, был обнаружен более ста лет назад на Вилле мистерий в пригороде Помпеев – правда, на них отсутствовали какие-либо упоминания охоты. Удивительные фрески сохранились на протяжении двух тысяч лет, даже несмотря на разрушительное извержения Везувия в 79 году н. э., похоронившее Помпеи другие древнеримские города под слоем вулканического пепла на многие века.