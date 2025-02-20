В пустыне Ирака нашли невероятно древние топоры. Им 1,5 млн лет!

Команда археологов обнаружила в районе Аш-Шабака более 850 древних орудий.

В Западной пустыне Ирака нашли древние рубила возраста нижнего палеолита – периода, когда шло активное развитие каменных орудий.

По словам исследователей из Брюссельского свободного университета, возраст артефактов может достигать 1,5 миллиона лет. Для региона это большая находка, которая поможет лучше понять этапы становления первых людей в этой местности.

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Помимо рубил — ручных топоров — международная команда также наткнулась на каменные отщепы леваллуазского типа (названы в честь французского города Леваллуа-Перре, где впервые были обнаружены подобные орудия).

Отщепы – это камни с плоскими сколами, которые могли использоваться как для изготовления орудий труда, так и в качестве таких орудий. Найденные отщепы были датированы эпохой среднего палеолита — самым старшим может быть как минимум 300 тысяч лет.

Всего в районе пустыни было обнаружено около семи стоянок древних жителей той эпохи. Самыми ценными оказались находки региона Аш-Шабака, где некогда располагалось огромное озеро. Сейчас же его высохшее дно стало местом масштабных раскопок и удивительных открытий региона.