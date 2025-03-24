В пустынях нашли следы неизвестной формы жизни

Им может быть около двух миллионов лет.

Немецкие ученые заметили в пустынях Африки и Ближнего Востока структуры, которые могли быть результатом деятельности неизвестной микробной формы жизни. Следы представляют собой крошечные тоннели в мраморе и известняке, говорится в научном издании Geomicrobiology Journal (GMBJ).

Находку сделали в пустынных районах Намибии, Омана и Саудовской Аравии. Тоннели в минералах имели ширину около полумиллиметра и длину до трех сантиметров, они были заполнены мелким порошком карбоната кальция. Возраст проходов оценили в 1–2 миллиона лет — вероятно, они могли появиться в более влажном климате, чем нынешний пустынный.

Кроме того, говорится в публикации, внутри трубок был биологический материал, из которого так и не смогли выделить ДНК или белки для идентификации.

«Мы не знаем, вымерла ли эта форма жизни или все еще существует», — сказал руководитель исследования, профессор Сейс Пасшир,

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По его словам, изучение материала может быть важно для понимания глобальных процессов — таких как углеродный цикл. Поэтому ученый надеется, что эксперты по эндолитным микроорганизмам продолжат исследования.