В разрушенной крепости Монголии нашли «элитные» женские останки

Тысячелетнее захоронение было обнаружено на месте одной из стен полуразрушенной крепости Хар-Нуур на северо-востоке Монголии.

«Элитная» находка ожидала археологов среди руин крепости Хар Нуур, построенной между X и XII веками – во времена, когда эта территория контролировалась империей Ляо.

В новом выпуске журнала Archaeological Research in Asia учёные описали «хорошо сохранившийся» скелет женщины, которая, согласна радиоуглеродному датированию, скончалась в возрасте от 40 до 60 лет. Её тело было укутано в желтые шелковые одеяния (вернее, в то, что от них осталось), под голову были подложены дополнительные шелковые ткани, а рядом в гробу покоились разномастные бусы, золотые украшения, фрагменты дорогой посуды и другие шелка. Сам гроб был сделан из редкой породы дерева, которое, как считают исследователи, в той местности не росло.

Все эти факторы позволили исследователям предположить, что усопшая, скорее всего, «принадлежала к элитному классу и была важной фигурой в местном обществе»

«Сама могила относительно небольшая, но количество найденных артефактов велико по сравнению с другими могилами того же периода», – поделился профессор Гидеон Шелах-Лави, соавтор исследования из Еврейского университета в Иерусалиме.

Ещё более удивительным стало то, что спрятанную внутри одной из стен разрушенной крепости гробницу не разграбили, что было частым явлением для захоронений того периода. Крепость была частью 800-километровой линии стен, которая тянулась через сельскую местность. В то время этот район контролировали монголоязычные кочевники. После распада их империи в 1125 году на место ей пришла Монгольская империя – после завоеваний её первого и самого знаменитого правителя Чингисхана.

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Обнаруженные внутри гроба украшения Фото: Tal Rogovsky / Archaeological Research in Asia

Комментируя удивительную находку, профессор Шелах-Лави добавил, что «все это предполагает, что женщина занимала высокое положение в местном обществе при жизни и получила особый почёт после смерти».