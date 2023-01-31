В римской канализации нашли древнюю статую Геркулеса

Она, как ни странно, отлично сохранилась.

Археологи в Риме сделали захватывающее открытие, когда вели раскопки на месте обрушившихся канализационных труб в Парко Скотт (это часть археологического парка Аппиа Антика). Они наткнулись на мраморную статую полубога Геракулеса (Геракл в древнегреческой мифологии) в натуральную величину, которая, как считается, относится к римскому имперскому периоду. Такая статуя – не совсем то, что вы ожидаете найти в старой канализации.

«Мы приготовили вам небольшой сюрприз: мраморную статую в натуральную величину, которую, благодаря наличию дубины и львиной шкуре, покрывающей голову, мы, безусловно, можем идентифицировать как фигуру, изображающую Геркулеса», – говорится в сообщении Археологического парка Аппиа Антика.

В римской мифологии Геркулес – сын Юпитера и и смертной женщины Алкмены. Он считается одним из величайших героев римских легенд и был известен тем, что завершил знаменитые 12 подвигов, которые представляли собой серию заданий, данных ему царем Микен Эврисфеем, чтобы обрести бессмертие и место среди богов.

Статую достали из канализации между оживленной улицей Христофора Колумба и древней Аппиевой дорогой. Археологи подчеркнули, что она, вероятно, изначально находилась в другом месте, но была закопана во время строительства канализационной системы в первой половине ХХ века.

Кстати, основная цель раскопок: определить начальную точку Аппиевой дороги, известной также как Регина Виарум или «Королева дорог».

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Статуя Геркулеса найдена недалеко от Аппиевой дороги Фото: Archaeological Park of Appia Antica

Аппиева дорога была заложена в 312 году нашей эры и протянулась от Рима до Бриндизи на расстояние 500 км. Археологи рассчитывают, что дорога станет объектом ЮНЕСКО и в этом случае окажется вторым таким объектом по длине после Великой Китайской стены.

Дорога была построена для того, чтобы соединить Рим с остальной частью империи, и была одной из самых ранних и стратегически важных римских магистралей. Она использовалась как военная дорога, а также была важным торговым путем, соединяющим Рим с портами на Адриатическом море.

Место раскопок, где нашли статую Фото: Archaeological Park of Appia Antica

Парк Аппиа Антика – популярное место для туристов и любителей истории. Он содержит остатки древнеримских вилл, гробниц и памятников. В течение последних нескольких месяцев специалисты проводили раскопки на участке, достигнув глубины в восемь метров. Однако, на этой отметке они были вынуждены остановить из-за избытка грунтовых вод, с которыми не удалось справиться даже с помощью водяных насосов.

Тем не менее, археологи обнаружили остатки дороги Х века, что, по их мнению, является доказательством того, что маршрут проходил по древнему Аппиеву пути в средние века. Несмотря на обнаружение статуи, неуловимая отправная точка Аппиевой дороги пока остается скрытой под землей.