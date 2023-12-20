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В России астрологию объявили лженаукой

Фото: Unsplash

Соответствующий меморандум выпустила Российская академия наук.

Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН) выпустила меморандум «О лженаучности астрологии»: в нем собраны главные аргументы против астрологии и проанализированы научные данные о том, почему люди доверяют ей, хотя ее несостоятельность давно доказана.

В частности, астрология не удовлетворяет методологическим требованиям, которые предъявляются к научной дисциплине, экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты, а популярность этой лженауки объясняется массой ошибок человеческого мышления.

«Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но, если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные», — говорится в документе.

Комиссия рекомендовала россиянам не пользоваться услугами астрологов в момент принятия жизненно важных решений из-за возможных негативных последствий. А журналистам в РАН посоветовали отказаться от отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг, а также астрологических институтов и курсов.

Составители меморандума отметили, что работа над проектом велась несколько лет, а участвовали в ней специалисты из разных областей науки — астрономии, физики, биологии, медицины и статистики.

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