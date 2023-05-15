В России нашли новые опасные виды клещей

Обнаруженные паразиты способны вызывать чуму и лихорадку.

Специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли и описали три новых вида клещей, способных переносить целый ряд заболеваний, включая чуму и лихорадку. Ученые отметили, что эти паразиты распространены в Сибири и в Монголии.

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«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго — ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз и чума», — рассказала доцент ТМУ Мария Орлова.

Одного из клещей еще в 2020 году добыли из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ в ходе исследования хранящихся там коллекций летучих мышей. Двух других клещей собрали прижизненно с рукокрылых, которых поймали в Бурятии и Туве, а затем отпустили на свободу. Ученые отметили, что новые клещи не похожи на описанных ранее. Предположительно, их родина находится в Китае, южнее азиатской части России.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обнаружил у клещей новый вирус — он регистрировался в стране лишь однажды, десять лет назад на Дальнем Востоке. Речь идет о так называемом Хасеки — представителе флавивирусов.