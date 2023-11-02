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В России нашли новый вид хищных динозавров

Фото: Unsplash

Древние рептилии обитали во времена Мелового периода.

В Кемеровской области нашли фрагменты скелета ранее неизвестного науке динозавра — это первая подобная находка на территории страны. Ученые обнаружили фрагменты в массивной горной породе весом более 100 килограммов. Теперь их рентгеновские снимки, полученные с помощью томографа, планируется изучить, чтобы определить структуру и характеристики найденных костей.

«Процесс исследования включает в себя реконструкцию многочисленных рентгеновских снимков, полученных после томографии — это необходимо для выявления структуры костей. При этом более плотные участки, отличающиеся от окружающей породы, также могут быть фрагментами скелета динозавра», — сообщил палеонтолог Павел Скучас.

Уже известно, что обнаруженный вид динозавров относился к хищникам: его представители населяли Сибирь во времена Мелового периода. Специалисты надеются, что их находка поможет расширить знания о динозаврах, живших миллионы лет назад. Дальнейшие исследования также помогут выяснить подробности об открытом виде древних рептилий.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.

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