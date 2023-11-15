В России сделали вино для похудения на основе грибов

Основой алкогольного напитка стал гриб Eurotium cristatum.

Специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех) создали винный напиток, близкий к вермуту, который отличается рядом полезных свойств — в том числе он может способствовать похудению. Для создания напитка ученые использовали особый винный материал, ферментацию грибом Eurotium cristatum и обогащение биодобавками.

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Использованный в производстве гриб Eurotium cristatum известен своим положительным воздействием на организм человека. В частности, он улучшает обмен веществ, активируя жировой обмен и повышая иммунитет. Кроме того, гриб может быть полезен для желудка и поджелудочной железы.

В результате вино с экстрактом Eurotium cristatum не только сохраняет вкус, аромат и крепость, но в некоторых случаях также может помочь избавиться от лишнего веса.

Ранее сообщалось, что ученые проанализировали глиняные сосуды для вина римского периода, которые удалось обнаружить на дне моря. В результате они пришли к выводу, что древние римляне использовали местный виноград и водонепроницаемые кувшины с импортной смолой для изготовления красного и белого вина.