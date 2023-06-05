В России впервые нашли редчайший минерал

Петерсит иттрия ранее не встречался на территории страны.

На территории Нижнего Тагила обнаружили редчайший (и прежде не встречавшийся в России) ценный минерал. Об этом рассказал доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского горного университета Сергей Суставов, который случайно заметил необычный минерал среди образцов малахитов, собранных еще в 1990-е годы.

«Я работал с образцами и увидел непохожий на другие. Поскольку визуально диагностировать его не удалось, снял рентгенограмму. Она определила образец как агардит-(Y). После уточнения состава на электронном микроскопе я пришел к выводу, что это медно-иттриевый минерал, который состоит из иттрия, меди, фосфора и воды», – Сергей Суставов.

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Чтобы проверить свои догадки, уральский ученый обратился к известному минералогу, профессору МГУ и члену-корреспонденту Академии наук Игорю Пекову. Тот подтвердил, что минерал, найденный на Меднорудянском малахитовом месторождении, это петерсит иттрия. Прежде он встречался только в Америке и Японии, в России же его обнаружили впервые.

На Меднорудянском малахитовом месторождении добывали железо и медь, а позже обнаружили большие запасы отборного малахита, которого здесь добыли около двух тонн. Именно оттуда красивую зелёную породу отправляли в Петербург, где малахитом облицовывали колонны Исаакиевского собора, богатые интерьеры в палатах, предметы Эрмитажа, украшения и многое другое.

Находка представляет собой редкое сочетание химических элементов, которые в природе вместе практически не встречаются. Подлинность открытия доцента УГГУ подтвердили в Академии наук, в университетах Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает пресс-служба уральского вуза.

В университете отметили, что петерсит иттрия – это ценный редкоземельный минерал, который широко применяется в при производстве стекла и керамики. Он придает конечному изделию термостойкость, ударопрочность и устойчивость к расширению.