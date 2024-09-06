В России выводят генетически модифицированных кроликов. Зачем?

Эти ушастые млекопитающие помогают российским учёным не только в создании уникальных косметологических и стоматологических продуктов, но даже потенциально смогут стать важным фактором в лечении ишемии у новорожденных.

Белгородские исследователи вывели генетически модифицированных кроликов для исследования человеческих заболеваний, создания гипоаллергенной косметики и сладких продуктов, которые потенциально смогут заменить сахар, рассказал директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Алексей Дейкин.

Четыре года назад исследователи из БелГУ объединились с представителями опытно-экспериментального завода «Владмива» для создания кроликовой фермы. Считается, что эти пушистые млекопитающие из семейства зайцевых могут быть отличной моделью для исследования заболеваний у людей – они явно крупнее чем мыши и даже в чем-то более близки человеку, чем грызуны.

«На сегодня кролик – не просто сельскохозяйственное животное, а настоящий биореактор, который может дать человеку гораздо больше, чем мех и мясо», — пояснил во время пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Чуев, который является генеральным директор завода «Владмива».

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На данный момент исследователям уже удалось, например, сделать молоко кроликов гипоаллергенным и менее вязким, отключив у них ген, отвечающий за производство белка бета-казеина. Полученную продукцию теперь используют в создании средств по уходу за кожей. Также исследователи исследуют спинной мозг кроликов, в котором содержится большое количество мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Эти клетки подходят для использования в косметических средствах и в будущем смогут быть задействованы в регенеративной медицине в целом.

Помимо этого, ученые также вывели кроликов с особенным типом кожи, подходящим для создания стоматологических коллагеновых мембран, которые смогут устранить костный дефект в отсутствии недостатка собственной слизистой оболочки у людей.

Фото: Пресс-служба БелГУ

В дальнейшем исследователи планируют научиться получать сладкий белок из молока кроликов, которые потенциально сможет заменить классический сахар. Другим направлением станет добавление в кроличье молоко белка теплового шока человека (HSP 70), который может помочь в лечении ишемии у новорожденных.

«Белок теплового шока из молока мышей мы уже выделяем, теперь планируем перейти к кроликам. Нам удалось показать его биологическую активность: применение этого вещества позволяет защитить мозг мышей от повреждений. В будущем, если у нас получиться наладить производство таких препаратов, можно будет говорить о новом подходе в защите мозга новорожденных», – пояснил Дейкин.