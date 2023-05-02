В Саккаре обнаружены 3300-летние древнеегипетские гробницы и часовня с поразительными украшениями

Недавно обнаруженные гробницы из древнего Египта включают захоронения надзирателя храма, художника королевской сокровищницы и неизвестного человека.

Самая большая гробница принадлежала человеку по имени Панехси, который был «надзирателем храма Амона», объясняет Ларе Вайс, куратор египетской и нубийской коллекции в Национальном музее древностей Нидерландов в Лейдене и руководитель раскопок.

Вайс отметил, что у Панехси «была очень красивая гробница с прекрасными рельефами». Надписи указывают на то, что у него не было детей и что слуга организовал доставку подношений к могиле. По словам Вайса, в могиле Панехси были найдены человеческие останки, но, похоже, они принадлежат людям, захороненным в более позднее время. Эти останки будут подробно изучены в 2024 году.

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Еще одна гробница принадлежит человеку по имени Юю, который был «производителем золотой фольги и, следовательно, специализированным художником в королевской сокровищнице», – объясняет Вайс. Хотя гробница Юю меньше, чем гробница Панехси, в ней есть замечательные произведения искусства, на которых изображено «много интересных деталей, таких как команда корабля и огромная процессия скорбящих. Там же изображены четыре поколения его семьи, в том числе «его родители, он сам и его жена, его брат с женой и детьми, его собственные дети и внуки».

В одной из других недавно обнаруженных гробниц, владелец которой неизвестен, есть рельефные статуи, на которых изображены четыре человека, которые, вероятно, принадлежат к одной семье. Статуи кажутся незаконченными, но дизайн статуй похож на те, что были найдены в соседней гробнице, принадлежащей паре по имени Майя и Мерит, которые жили примерно за 50 лет до того, как эта гробница была построена.