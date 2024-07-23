В самой сухой пустыне мира зацвели цветы посреди зимы. Что произошло?

Всё из-за продолжительных дождей в Чили в этом сезоне.

Пустыня Атакама переживает цветочный бум посреди зимы (а в Южном полушарии сейчас как раз зимний сезон) впервые за много лет, рассказывают экологи Live Science. Атакама, которая располагается на северном побережье Чили в Южной Америке, считается самой сухой пустыней на Земле. Некоторые участки пустыни не видят дождей десятками лет.

А вы знали? Сезоны Южного полушария нашей планеты метеорологически отличаются от сезонов Северного: осень в Южном полушарии длится с 1 марта по 31 мая, сейчас же идёт период зимы, который начался 1 июня и закончится 31 августа. Дальше, с 1 сентября по 30 ноября, последует весна.

Обычно бурное цветение в пустыне можно наблюдать весной, после продолжительного выпадения осадков благодаря явлению Эль-Ниньо.

В этом же году Атакама наполнилась белыми и фиолетовыми соцветиями уже зимой. Самыми первыми видами, которые скрасили сухую почву пустыни, стали бутоны цвета фуксии Цистанте крупноцветковой (Cistanthe grandiflora) и беловатые чилийские колокольчики Нолана (Nolana baccata). Из-за высокой засушливости растительность здесь может пребывать в состоянии «дремы» до 15 лет подряд.

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На левом и правом фото можно увидеть растение Цистанте крупноцветковая (Cistanthe grandiflora); по центру чиллийские колокольчики Нолана (Nolana baccata). Фото: César Esteban Pizarro Gacitúa / Live Science

Цветение, которое активно развернулось на площади от 300 до 400 квадратных километров, стало результатом дождливой осени в Южном полушарии. Благодаря Эль-Ниньо в середине апреля в пустыне выпало около 11 миллиметров осадков, говорят экологи. В сочетании с густым утренним туманом – у местных он известен как «каманчака» — дожди спровоцировали активный подъём растительности.

Однако, по словам эколога Марии Фернанды Перес из Папского Католического университета Чили, такое «несвоевременное» цветение несёт в себе определенные проблемы – насекомые не могут реагировать на дожди так же быстро, как цветы, и запаздывают с опылением. Сильно переживать не стоит, ведь у травянистых растений, которые встречаются в Атакаме, есть механизмы самоопыления в случае отсутствия помощи от насекомых, но полагаться на них из года в год не следует, иначе резерв семян у растений в спячке перестанет пополняться.

Фото: César Esteban Pizarro Gacitúa / Live Science

В последний раз такое активное «внесезонное» цветение в Атакаме наблюдалось в 2015 году после продолжительного выпадения осадков в марте. В тот год большое количество осадков в июле и августе также привело к бурному расцвету пустыни весной. В периоды полноценного цветения, с сентября по октябрь, растения могут захватить территорию примерно 15 тысяч квадратных километров в Атакаме, презентуя миру около двух сотен разнообразных видов растений.

Стоит ли ожидать такого же бурного цветения в сентябре, пока неясно – всё зависит от погоды в следующие несколько недель. Пока дожди не прогнозируются. Более того, скорее всего, возвращение явления Ла-Нинья приведёт к новой волне засухи в этой части света.