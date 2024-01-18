В Саудовской Аравии обнаружили древнюю стену вокруг оазиса

Ее возраст оценивается в 4000 лет.

Стена внушительных масштабов и возрастом около 4000 лет была обнаружена вокруг оазиса в Саудовской Аравии. Изначально она достигала в длину 14,5 километра и окружала оазис Хайбар, расположенный недалеко от города Аль-Ула. Исследователи говорят, что стена имела высоту пять метров и толщину от 1,7 до 2,4 метра.

В древности у стены были 180 бастионов, выступающих за пределы укрепления. Радиоуглеродное датирование остатков древесного угля, обнаруженных во время раскопок, указывает на то, что стена датируется периодом между 2250 и 1950 годами до нашей эры. Остатки керамики также позволяют предположить такую же датировку. Возможно, укрепление использовали в течение нескольких столетий, прежде чем забросили.

В наше время исследователям удалось отыскать около 5,9 км стены и 74 из 180 бастионов. Возвести стену могли по нескольким причинам. Одной из основных наверняка была необходимость защититься от набегов кочевников, заявил соавтор исследования Гийом Шарлу, археолог Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Часть стены с бастионом Фото: CC Attribution 4.0 International

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В своей статье ученые отметили, что строители стены также могли использовать ее для разграничения своей территории и защиты от ливневых паводков. Команда отметила, что на Аравийском полуострове были обнаружены и другие примеры укрепленных оазисов, что может быть признаком того, что население здесь становилось все более оседлым на протяжении веков.

По словам Шарлу, для строительства стены потребовалось 164 тысячи кубических метров камня и кирпича, а также около 250 человек, которые должны были работать в течение четырех лет.

Перед началом раскопок участок был проанализирован с помощью спутниковой съемки. Исследовательские работы на укреплениях проводились в период с 2020 по 2023 год исследователями археологического проекта Хайбар-Лонг-Дюре.