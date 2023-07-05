В Сербии строили подземный гараж и нашли римский акведук и гробницы

Находки в Белграде относятся к периоду, когда город был региональным центром Римской империи.

В ходе раскопок было обнаружено 14 гробниц третьего и четвертого веков нашей эры, когда Белград, который тогда назывался Сингидунум, был региональным центром Римской империи.

«Две гробницы имеют прямоугольное основание с арочными сводами, обнесенными кирпичными стенами, а две другие сделаны из кирпичей, сложенных в виде гроба. Мы также обнаружили четыре каменных саркофага, которые во времена Римской империи считались самым роскошным способом захоронения», – Милорад Игнятович, археолог Белградского городского музея.

Реклама

Раскопки в центре Белграда ведутся с марта в преддверии строительства подземного гаража. Находки не стали полной неожиданностью, поскольку еще 40 лет назад неподалеку также были найдены римские гробницы.

Останки двух человек также были найдены в простых могилах без инвентаря, что означает, что они, вероятно, были христианами, похороненными в конце римской эпохи.

В ходе раскопок также были найдены остатки римского акведука. Команда раскопала около 60 метров свинцовой трубы от акведука. Игнятович считает, что он был построен во втором веке как продолжение более раннего акведука, который снабжал водой близлежащий римский форт.

Большинство гробниц римской эпохи в Белграде были разграблены в более поздние времена, но некоторые артефакты сохранились, в том числе части золотого ожерелья и уникальная стеклянная заколка для волос. По словам Игнятовича, теперь они будут выставлены в Белградском городском музее.

Гробницы римской эпохи построены в разных стилях. Самые ранние гробницы были языческими; некоторые из более поздних гробниц могли быть христианскими Фото: Belgrade City Museum

Сингидунум был основан на месте более раннего кельтского города в первом веке после разгрома римлянами враждебных племен в этом районе. Затем он стал одним из главных поселений римской провинции Мезия, пограничного региона к югу от реки Дунай. Там были размещены гарнизоны солдат как минимум из двух римских легионов, чтобы защитить его и близлежащие земли от вторжений даков, дарданцев, скордисков и других враждебных племен.

Император Адриан, правивший с 117 по 138 год нашей эры, пожаловал Сингидунуму статус города и сделал его жителей римскими гражданами, а император Иовиан, правивший с 363 по 364 год, родился здесь в 331 году.

Затем Сингидунум стал центром римского христианства в регионе и какое-то время был частью Восточной Римской империи (также известной как Византийская империя). Но в 441 году он пал от нашествия гуннов, которые сожгли его дотла и поработили его жителей.