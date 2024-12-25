В Сергиевом Посаде нашли древнейшее подписное надгробие

Плита стала четвертым известным надгробием XV века с надписью – изначально подобные плиты на Руси были безымянными.

Подписная надгробная плита, датируемая 1492 годом, была обнаружена во время раскопок в Троице-Сергиевой лавре, сообщили исследователи Института археологии РАН.

Находка является по-настоящему редкой, ведь надписи c именами и датами смерти усопших появились на надгробных плитах Руси лишь в последней четверти XV века. Ранее во время раскопок в Лавре были обнаружены два надгробия с эпитафиями инокам от 1467-1474 и 1480 годов. Поэтому новый артефакт является третьим по древности датировки из ранее обнаруженных надгробий: надпись на плите гласит, что под ней был «положен инок Филофей лета 7000 августа 20». Кем был этот человек, исследователям пока выяснить не удалось. Предполагается, что Филофей мог быть пострижен в монахи перед самой кончиной или просто являлся знатным человеком, который посвятил жизнь служению.

Обнаруженная надгробная плита Фото: Институт археологии Российской академии наук

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Интересна не только история вокруг происхождения надгробия, но и её внешний вид: на краях плиты можно заметить орнамент, состоящий из нескольких рядов треугольников, перевёрнутых вершинами друг к другу – дуги из подобных треугольников также обрамляют углы. В верхней и нижней части плиты находятся круги-розетки — от одной из них, расположенной в середине, отходят полукруглые линии. Заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонид Беляев пояснил, что изначально на надгробия наносили мотивы, связанные с крестом, небом и телом человека. Позже эта композиция трансформировалась: дуги в середине обнаруженного надгробия можно трактовать как грудную клетку человека, кружочек-розетку над ними как голову, а нижняя розетка представляла из себя живот (возможно с пряжкой ремня или поясным узлом).

«Некрополь Троице-Сергиевой лавры можно назвать уникальным: здесь были обнаружены ключевые для истории московского белокаменного надгробия экземпляры. Эти плиты – один из немногих маркеров, обозначающих для нас своеобразие раннемосковской (то есть по сути — современной российской) культуры. Тексты эпитафий являются ценнейшими историческими свидетельствами, не менее информативными, чем содержащиеся в письменных источниках, — пояснил Леонид Беляев, который является автором книги „Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв.“

«Надписи на надгробьях были важны, чтобы не забылся человек, чтобы продолжались поминальные богослужения и облегчалась его загробная судьба. Они составляли огромный коллективный синодик, только листы его были не бумажные, а каменные».

Средства, получаемые благодаря поминанию усопших помогали содержать монастырь, поэтому появление первых надписей на надгробных плитах учёные связывают именно с утверждением на Руси этой новой практики вечного поминовения. Также предполагается, что плит могли выполнять роль «сторожей» – их покупали заранее и клали на желаемое место будущего погребения с указанием имени человека, зарезирвивовавшего себе участок.