В шотландской библиотеке обнаружили старейший сценарий стендап-комедии

Ученый из Кембриджа нашел в Шотландии редкую рукопись XV века.

Доктор Джеймс Уэйд из Кембриджского факультета английского языка и Гертон-колледжа нашел любопытный буклет, когда исследовал Национальную библиотеку Шотландии. Текст, известный как «Рукопись Хиге», представляет собой старейшую средневековую комедию. По словам Уэйда, он был создан для того, чтобы аудитория «слушала, напивалась и смеялась над королями, священниками и крестьянами».

В средневековой комедии менестрели были артистами, которые путешествовали с места на место, часто в составе труппы или гильдии, захватывая умы зрителей музыкой, пением, танцами, рассказыванием историй и жонглированием. Уэйд объясняет, что недавно обнаруженный текст демонстрирует «важную» роль менестрелей в средневековом обществе.

Рукописи были первоначально скопированы Ричардом Хиге, священнослужителем, известным своей приверженностью борьбе за социальную справедливость, равенство и сострадание к маргиналам. Он был выходцем из очень богатой семьи Шербрук из Дербишира, которая владела буклетом. Хиге скопировал работу неизвестного менестреля, который жил около 1480 года нашей эры недалеко от границы Дербишира и Ноттингемшира.

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«Хиге дает нам редчайшее представление о средневековом мире, богатом устными рассказами и популярными развлечениями. Эти тексты показывают, что развлечения и смех процветали во времена растущей социальной мобильности», – Джеймс Уэйд.

В XV веке люди жили в сложной смеси религиозного благочестия, социальной иерархии и обязательств, а традиции и обычаи диктовали деятельность всех социальных классов. Это означает, что люди также стремились к развлечениям и отдыху как к отходу от нормы. По словам Уэда люди тогда «веселились намного больше, чем мы сегодня», так что работы для менестрелей было предостаточно.

Доктор Уэйд пришел к выводу, что «стендап-комедия всегда предполагала некоторый риск для аристов, и эти тексты крайне рискованны» (в том смысле, что они высмеивают все слои общества).