В Швеции обнаружены петроглифы возрастом 2700 лет

Они изображают людей, кораблей и животных.

На крутой скале в западной Швеции исследователи обнаружили захватывающую находку: около 40 петроглифов, изображающих корабли, людей и фигуры животных. По оценкам ученых, возраст петроглифов составляет около 2700 лет.

Петроглифы были высечены на гранитной скале, которая когда-то была частью острова, а это означает, что людям приходилось делать рисунки, стоя на лодке или с платформы, построенной на льду. Бохуслен, район, где были найдены петроглифы, уже известен своими наскальными рисунками, в том числе произведениями искусства бронзового века.

Команда искала новые петроглифы в этом районе, когда наткнулась на покрытую мхом скалу. Они заметили на ней несколько линий, которые, казалось, были сделаны человеком, поэтому они удалили мох, обнажив петроглифы под ним. По словам исследователей, скала слишком крутая, чтобы стоять на ней, поэтому команде пришлось стоять на платформе, чтобы выполнять археологические работы.

Петроглифы в Швеции Фото: Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

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Петроглифы включают изображения кораблей, людей и фигур животных, в том числе четвероногих существ, которые могут быть лошадьми. По словам руководителя исследования Мартина Остхольма, на самом большом из них изображен корабль длиной четыре метра. Он добавил, что многие петроглифы имеют длину от 30 до 40 сантиметров.

По словам Остхольма, для того чтобы создать эти изображения, люди ударяли твердыми камнями о гранитную скалу. Это действие обнажило белый слой под ней, благодаря чему петроглифы были хорошо видны даже с материка или с проходящих кораблей. Неизвестно, почему люди создали резные фигурки, но они, возможно, служили для обозначения прав собственности.

Петроглифы в Швеции Фото: Foundation for Documentation of Bohuslän’s Rock Carvings

Если петроглифы были сделаны в течение относительно короткого периода времени, они могут рассказать историю, сказал Джеймс Додд, исследователь из Орхусского университета в Дании и Исследовательского центра наскального искусства Tanums Hällristningsmuseum Underslös в Швеции. Он отметил, что некоторые мотивы, в том числе колесницы, повозки и фигурки животных, были изображены несколько раз.

«На основе повторения мотивов возможно, что эта коллекция фигур формирует повествование», – заключает Додд.