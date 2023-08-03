В Швейцарии нашли древний наконечник стрелы из метеорита

Ученые считают, что космический объект упал на территории нынешней Эстонии – и послужил материалом для изготовления орудия.

Группа ученых недавно завершила исследование доисторических металлических артефактов, собранных в Швейцарии за последние пару столетий. Они пытались выяснить, могли ли в древности делать артефакты из металла, полученного из метеоритов – ведь космические камни прилетали на Землю в течение миллиардов лет.

Усилия исследователей увенчались успехом – им удалось идентифицировать один такой предмет: небольшой ржавый железный наконечник стрелы бронзового века по химическому и минеральному составу, несомненно, имел неземное происхождение.

В рамках процесса поиска группа швейцарских ученых во главе с геологом Бедой Хофманном из Национального исторического музея Берна сконцентрировалась на артефактах бронзового века, взятых из различных мест, расположенных недалеко от региона Бильского озера в Швейцарии. Их внимание сосредоточилось на железном наконечнике стрелы, раскопанном в поселении позднего бронзового века (900-700 гг. до н.э), известного как Мёриген. Как раз этот наконечник оказался сделанным из метеорита.

Наконечник длиной всего четыре сантиметра и весом около трех граммов был покрыт следами смолы, вероятно, собранной с березы. Смола использовалась для прикрепления наконечника к древку деревянной стрелы.

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Примечательно, что небольшое доисторическое поселение Мёриген было построено всего в восьми километрах от Тваннберга, места удара крупного метеорита бронзового века, в результате которого осколки железа разлетелись по огромной территории. Этот метеорит упал на землю более 10 000 лет назад, до окончания последнего ледникового периода. Так что поселения позднего бронзового века в этом районе, такие как поселение в Мёригене, получили шанс для использования этих внеземных металлических ресурсов в собственных целях.

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Анализируя артефакт, ученые обнаружили все контрольные признаки железного объекта, который когда-то путешествовал по Солнечной системе. Наконечник стрелы был сделан в основном из железа и никеля в смеси, соответствующей метеоритному происхождению. Он также содержал следы радиоактивного изотопа алюминия-26. Этот изотоп не встречается в природе на Земле – он может образовываться только в космическом вакууме с невесомостью.

Но и это не все выводы, сделанные учеными. Вопреки всем ожиданиям, они обнаружили, что железо, использованное для изготовления наконечника стрелы, не было собрано в том самом месте, где рухнул метеорит. Вероятнее всего, его взяли из остатков метеорита, упавшего на Землю где-то в другом месте.

Железо из наконечника стрелы Мериген попало на Землю вместе с особым классом космического объекта, известного как метеорит IAB. Он состоит из метеоритного железа и силикатных включений. Известно, что только три раза подобные породы ударяли по Земле в Евразии в древние времена, и они были найдены на трех отдаленных археологических памятниках: Богумилиц в Чехии, Ретуэрте де Буллаке в Испании и Каалиярв в Эстонии.

Основываясь на времени и характеристиках падения метеорита, швейцарские ученые пришли к выводу, что металл для наконечника стрелы, скорее всего, был получен из метеорита, упавшего в местечке Каалиярв в Эстонии. Он врезался в Землю около 1500 г. до н.э.

Указанное эстонское поселение расположено в Северной Европе на побережье Балтийского моря, почти в 1600 км от поселения бронзового века в Мёригене. Из этого учёные заключили, что доисторическая торговая сеть связывала Центральную Европу с другими землями в отдаленных местах, в том числе и к северу от нее.

«Вне зависимости от того, действительно ли наконечник сделан из эстонского метеорита, скорее всего, это не единственное подобное изделие. Вероятно, другие обработанные фрагменты метеоритного железа, в том числе образцы относительно небольшого размера, присутствуют в археологических коллекциях в Европе и за ее пределами», – отмечают исследователи.