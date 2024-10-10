В Сибири нашли 2800-летние захоронения в традициях скифов

Погребальные ритуалы этого древнего кочевого народа были подробно описаны древнегреческим историком Геродотом ещё в V веке до нашей эры.

Согласно Геродоту, в традициях скифов было приносить в жертву десятки лошадей и людей, чтобы почтить смерть их правителя. Животных потрошили и делали из них чучела – а затем на них «сажали» задушенных молодых людей, пропуская через их тела деревянные колышки. «Призрачных всадников» выставляли вокруг гробниц, чтобы создавалось впечатление, словно они скачут вокруг курганов.

Подобные погребальные традиции были свойственны скифам, которые кочевали по степям Евразии с VIII века до нашей эры. В новом исследовании международная команда археологов под руководством кандидата исторических наук Тимура Садыкова из Санкт-Петербургского государственного института культуры изучила погребальный курган Туннуг в Республике Тыва. Учёные обнаружили, что захоронения в этой гробнице конца IX века до нашей эры сильно напоминают более позднюю скифскую погребальную традицию, описанную Геродотом.

Радиоуглеродный анализ датировал курган переходным периодом между бронзовым и железным веками – на данный момент это один из самых ранних когда-либо обнаруженных и самый восточный из всех курганов, где прослеживаются погребальные традиции скифов.

На месте захоронения археологи обнаружили останки как минимум 18 лошадей, разрозненные человеческие кости и более полный скелет молодой женщины, которая, скорее всего, была принесена в жертву.

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Курган IX века до н.э. в Туве Фото: Trevor Wallace / Live Science

Раскопки кургана также выявили снаряжение и артефакты, которые были украшены изображениями животных – в «звериной» скифской традиции. Считалось, что скифы сформировались как народ в тысячах километров западнее. Единого мнения по поводу происхождения этой загадочной группы, которая не оставила о себе письменных свидетельств, нет — некоторые ученые полагают, что скифские всадники первого тысячелетия до нашей эры были разрозненной культурной группой, которая имела сибирские, восточноазиатские и евразийские корни. Геродот же писал, что скифы происходили из Центральной Азии, но были вытеснены на Запад враждебной группой.

По словам исследователей, эти жутковатые находки раскрывают «важные аспекты церемониального использования лошадей раннего железного века в Южной Сибири», а также показывают внедрение культурных практик бронзового века из Монголии.