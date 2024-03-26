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В Сибири нашли неизвестный науке вид сусликов

Фото: Wikipedia Commons

Их отличает темная окраска и большие размеры.

На небольшой территории в Западной Сибири обитает вид сусликов, ранее неизвестный науке — к таким выводам пришли ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). По данным специалистов, этот вид отличается от других более темной окраской и большими размерами. Однако численность его представителей очень мала. Ученые также выяснили, что с конца XX века в Сибири наблюдается резкое сокращение численности всех популяций сусликов.

Сегодня некоторые виды этих зверьков находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, специалистам удалось восстановить историю эволюции арктических сусликов. Они пришли к выводу, что около шести миллионов лет назад эти животные разделились на четыре основных вида. Причем в Евразии эти маленькие грызуны появились раньше, чем считалось до этого.

Ранее сообщалось, что новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов.

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