В Сибири нашли останки рабов – их убили во время жертвоприношений

Эта находка отсылает к погребальным обрядам скифов, которые описывал еще Геродот.

Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, исследовав курган в Венгеровском районе Новосибирской области, обнаружили костные останки не менее 30 лошадей и шести людей, убитых на месте захоронения. Эти факты говорят о сильном влиянии скифских погребальных традиций, рассказал заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин.

Курган памятника Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области относится к последним годам до нашей эры, к саргатской культуре. Исследования показывают, что он был обнесен рвом. Молодин подчеркнул: было принято решение проводить раскопки вручную, без использования техники, что позволило выявить интересные детали погребальной практики.

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«Если бы раскапывали техникой, мы никогда бы не нашли эти интереснейшие сюжеты, которые нам все же удалось обнаружить. Скопление костей и черепов лошадей. Специалисты насчитали порядка 33 особей. Напротив них тоже обнаружено скопление захоронений людей – шесть человек, которые были убиты и похоронены на месте убийства. Для нас самое важное, что это несомненные элементы погребальной практики, которая существовала у носителей саргатской культуры», – Вячеслав Молодин.

Академик добавил, что эта находка отсылает к описанным Геродотом погребальным обрядам скифов. Он пояснил, что часто погребение знатного скифа сопровождалось богатыми пышными ритуалами, прежде всего, захоронением множества лошадей и рабов.

В одном из захоронений были обнаружены бронзовые и золотые предметы, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле, характерном для пазырыкской культуры. Археологи полагают, что захоронение может принадлежать носителям ранней пазырыкской культуры.

Пазырыкская культура - одна из культур Центральной Азии скифского времени. В Горном Алтае это период с VI века до н. э. по II век до н. э., после нее остались уникальные погребальные комплексы.