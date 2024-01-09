В Сибири нашли пушечные ядра XVIII века

Они были частью артиллерийских запасов стрельцов и казаков.

Специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН пришли к выводу, что в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах использовались пушки. К началу XVIII века эти территории уже входили в состав России — артиллерийское вооружение помогало сибирским стрельцам и казакам в их успешных операциях.

Исследования показали, что ядра, найденные в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах, являлись частью артиллерийских запасов стрельцов и казаков. При этом не все остроги региона имели подобные запасы. В частности, в Умревинском остроге нашли ядра разных калибров — это указывает на то, что когда-то там было до пяти пушек.

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Археологи также выяснили, что в Бикатунской и Кузнецкой крепостях могло быть более десяти пушек. При этом некоторые ядра исследователи обнаружили у острогов, а другие — вдали от них, даже за пределами Верхнего Приобья. Возможно, эти ядра, среди прочего, применяли при прочистке печных труб, промывке золота или как грузила для рыболовства.

Ранее сообщалось, что археологи Сибирского федерального университета обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры.