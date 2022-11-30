В составе метеорита нашли два неизвестных на Земле минерала

По словам ученых, они могут дать ключ к пониманию того, как формируются астероиды.

Два совершенно новых минерала были обнаружены внутри одного космического камня весом 2,5 унции (70 грамм), взятого из метеорита Эль-Али. Целиком метеорит весит 15 метрических тонн. Он был обнаружен в 2020 году в Сомали.

Ученые назвали один из минералов елалитом – в честь метеорита, и элкинстантонитом – в честь Линди Элкинс, управляющего директора Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главной исследовательницы предстоящей миссии NASA «Психея». В рамках этой миссии ученые отправят зонд для исследования богатого минералами астероида Психея в поисках доказательств того, как сформировались планеты нашей Солнечной системы.

«Всякий раз, когда вы находите новый минерал, это означает, что фактически геологические условия и химический состав породы отличались от того, что было найдено ранее. Вот что делает открытие захватывающим. В этом конкретном метеорите мы открыли для науки два новых минерала», – Крис Херд, профессор кафедры наук о Земле и атмосфере в Университете Альберты.

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Исследователи классифицировали Эль-Али как метеорит комплекса Iron IAB, состоящий из метеоритного железа с крошечными кусочками силикатов. При исследовании фрагмента метеорита внимание ученых привлекли особенности новых минералов. Сравнив минералы с их версиями, ранее синтезированными в лаборатории, они смогли быстро идентифицировать их как не встречавшиеся в природе.

Ученые планируют продолжить изучение метеоритов, чтобы понять условия, при которых образовался их родительский астероид. Команда также изучает возможности применения минералов в материаловедении.

Однако дальнейшие научные открытия, связанные с метеоритом Эль-Али, могут оказаться под угрозой. Сейчас метеорит перевезли в Китай в поисках потенциального покупателя. Продажа метеорита может ограничить доступ исследователей к космическому камню.